Salario, rubano materiale da un cantiere stradale

Due romeni di 20 e 25 anni sono stati arrestati, questa notte, dai carabinieri della Stazione viale Libia, dopo essere stati sorpresi a rubare in un cantiere edile in via Lariano.

I ladri hanno forzato la recinzione del cantiere stradale e hanno caricato su carrelli di fortuna serramenti in alluminio, tentando di impossessarsi anche di grossi utensili da lavoro.

La pattuglia dei carabinieri in transito proprio in quel momento, è immediatamente intervenuta bloccando i due uomini. I materiali sono stati restituiti ai titolari della ditta che sta svolgendo i lavori mentre i due arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.