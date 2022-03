Marmittari in azione, il proprietario scopre il furto e li mette in fuga

Marmittari ancora in azione a Roma. Dopo gli episodi registrati a Torre Angela, Nomentano, Tor Sapienza e Monteverde, i ladri di marmitte hanno provato a colpire anche in via Vincenzo Mangano. A metterli in fuga, questa volta, è stato il proprietario di una Smart.

Il tutto è andato in scena la notte di martedì scorso quando gli agenti della sezione volanti e del commissariato Torpignattara sono stati chiamati da un cittadino che aveva sorpreso un ladro che stava tentando di smontare ka marmitta della sua auto. Il ladro, nel frattempo, era riuscito fuggire in auto insieme al complice che, a distanza, lo stava aspettando.

Grazie alle descrizioni fornite dei due soggetti e dell'auto utilizzata per fuggire, i poliziotti li hanno intercettati in via della Serenissima. Uno dei due uomini, sceso dal veicolo, è riuscito a scappare mentre il complice, un 28enne italiano, è stato bloccato. Nell'auto è stato rinvenuto un coltello di circa 30 centimetri mentre nel bagaglio, pronti all'uso, un crick e una chiave svita bulloni. L'arresto per tentato furto aggravato in concorso è stato convalidato con pena sospesa.