Il ladro che ruba la licenza dell'autista Ncc

Ha rubato la licenza di un autista Ncc che si trovava in attesa di alcuni clienti. Un furto con destrezza messo a segno in centro storico da un ladro. E' accaduto in via del Traforo, nella zona di piazza Barberini, dove i carabinieri del comando di Piazza Venezia al termine di un servizio di osservazione, hanno arrestato un cittadino libico di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

L’uomo è stato bloccato subito dopo aver sottratto, da un’autovettura di un Noleggio con conducente, la borsa contenente documenti personali e la licenza del conducente che si trovava in attesa di alcuni clienti nei pressi del veicolo. La refurtiva è stata restituita alla vittima.

Giudicato con rito direttisimo l'arresto del 36enne è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.