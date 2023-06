Perde il lavoro, non si può permettere i libri 'gialli' del suo autore preferito e li ruba a Porta Portese

Aveva perso il lavoro a causa della pandemia da Coronavirus, ma proprio non voleva rinunciare alla sua passione per la lettura dei libri gialli, in particolare quelli del suo autore preferito. Per un mese li ha rubati da una bancarella a Porta Portese. A sorprenderlo i figli del libraio che hanno bloccato il ladro "intellettuale" di 52 anni consegnandolo alle forze dell'ordine.

Ora l'uomo andrà a processo il prossimo 20 luglio davanti al tribunale di Roma con l'accusa di furto aggravato e continuato. I colpi tra novembre e dicembre 2021. Il cinquantaduenne si sarebbe giustificato dei furti dicendo che i numerosi romanzi di quell'autore sarebbero stati regali di Natale ad amici e parenti. Libri che potrebbero costare caro all'uomo che adesso rischia una rischia una condanna da due a sei anni di carcere.

Il libraio derubato, difeso dall'avvocata Giulia Caroselli, si costituirà parte civile nel processo. Secondo quanto si è appreso il primo furto risalirebbe al 28 novembre del 2021. Il libraio, che lavora anche nei mercati di Talenti, Garbatella,Colli Albani e sul lungotevere, insieme alla moglie stavano rendicondando i volumi venduti. Durante l'inventario i due notarono che all'appello non c'erano tre volumi, tutti dello stesso scrittore.

Il libraio e la moglie, così, hanno deciso di intensificare la vigilanza della bancarella con l'aiuto dei figli. E proprio loro, il 19 dicembre del 2021, hanno bloccato il 52enne chiamando le forze dell'ordine. L'uomo avrebbe ammesso di essere stato lui a impossessarsi anche degli altri romanzi. L'uomo si era impegnato a restituire tutti i libri rubati entro Natale, ma così non è avvenuto. Allora il libraio ha sporto la denuncia attraverso l'avvocata Caroselli.