Un piede di porco per staccare e rubare l'insegna in rame di un hotel

Armati di piede di porco hanno provato a staccare le insegne in rame di un albergo. È quanto successo la scorsa notte, poco dopo le 2, il personale di un hotel di via dei Prati Fiscali ha notato delle persone mentre armeggiavano sulle insegne in rame della struttura ricettiva ed ha allertato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione viale Eritrea che hanno rintracciato, poco distante, tre uomini a bordo di una Bmw dove all’interno hanno rinvenuto un piede di porco, probabilmente usato poco prima per rimuovere l’insegna. I titolari dell'hotel hanno presentato una querela in caserma e i tre sono stati denunciati a piede libero.