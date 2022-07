Furto in gioielleria: uno distrae la commessa, l'altro ruba gli anelli

Un duo con un piano ben congegnato, capace di fruttare un bottino da diverse migliaia di euro. Un piano però costato caro ad uno dei due complici, rimasto incastrato all'interno della gioielleria presa di mira. I fatti nei giorni scorsi in via Appia Nuova. Uno dei due ladri entra nella gioielleria e chiede alla commessa alcune informazioni. Contemporaneamente entra il suo complice che sfrutta la distrazione della commessa, impegnata con il suo "collega" ladro, per afferrare alcuni anelli, del valore poi quantificato tra gli 8mila e i 10mila euro.

Afferrati gli anelli, l'uomo è quindi scappato via. A seguirlo doveva essere anche il suo complice, ma così non è stato. Infatti è immediatamente scattata la chiusura della porta automatica che ha lasciato il 58enne georgiano bloccato all'interno.

Sul posto gli agenti del VII distretto San Giovanni che hanno arrestato sul posto il 58enne. Il complice rimasto al momento ignoto, è riuscito a fuggire a piedi in direzione Piazza Re di Roma. A seguito di convalida è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali con pena sospesa.