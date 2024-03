Rubato l'impianto audio da 3mila euro al Trio Monti. Lanciata una raccolta fondi per ricomprarlo

Brutta sorpresa, la mattina di sabato 2 marzo, per il Trio Monti. Il gruppo di musicisti e compositori, noti nell'ambiente romano per il repertorio di stornelli, canzoni inedite e poesie che portano in giro nei locali della movida romana, ha denunciato il furto del loro prezioso impianto audio. Un danno da circa 3mila euro che li lascia senza uno strumento necessario per il loro lavoro.

Il furto

A raccontare la disavventura sono proprio loro. Valerio Mileto, Giampiero Mannoni e Vladimiro Buzi, chitarra, voce e mandolino di un trio attivo ormai da diversi anni nella scena musicale romana. "Questa notte abbiamo subito il furto di tutta la nostra attrezzatura audio - scrivono sulla loro pagina Facebook, seguita da quasi 8mila fans -, costruita attraverso anni di eventi e sacrifici, fondamentale per il nostro lavoro: 4 casse, un mixer digitale, radio microfoni, radio jack, aste, stativi e cavetteria varia, per un totale di circa 3000 euro. Un danno davvero importante, considerando che l’impianto è nuovo e abbiamo appena finito di pagarne le rate".

La raccolta fondi

Tutta la strumentazione era custodita, come sempre, nel garage del cantante, Giampiero Mannoni, sotto la sua abitazione nel comune di Cerveteri, vicino Roma. Stamattina, purtroppo, la brutta scoperta. "Andremo a fare denuncia ai carabinieri - fa sapere uno di loro - e nel frattempo abbiamo lanciato una raccolta fondi su una piattaforma di crowdfunding, sperando che chi ci conosce e ci apprezza possa aiutarci a ricomprarne uno nuovo". Ad ora, in poche ore, sono arrivati 755 euro da parte di 35 sostenitori.