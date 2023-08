Il ristorante chiude per ferie e lo annuncia sui social, due giorni dopo i ladri colpiscono

Avevano appena chiuso il locale, annunciandolo sui social, per tornare operativi il 25 agosto prossimo. Le ferie iniziate il trentuno luglio, però, sono partite male per i titolari di Impact Food, una steakhouse dei Parioli che serve "carne non carne", che viene stampata in 3D con soli ingredienti vegetali i quali, grazie alla tecnologia, riproducono fedelmente il tessuto magro e grasso.

I ladri hanno rotto la porta a vetri del locale in via Maresciallo Pilsudski, intorno alle 23:50 del due agosto. È stata rubata una cassetta di sicurezza con circa tremila euro, non la cassaforte rimasta invece lì. L'allarme ha di fatto messo in fuga i malviventi. I titolari di Impact Food, con una scenetta sui loro canali social, hanno denunciato il furto.