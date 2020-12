San Paolo, dopo la finale di Miss Universo banda di ladri tenta colpo in hotel che ospitava l'evento

Hanno tentato il colpo nell'Oly Hotel di via del Santuario Regina degli Apostoli, in zona San Paolo a Roma, dove si era appena conclusa la finale di Miss Universe Italy 2020. Un furto, quello di una banda di ladri, andato però in fumo grazie alla reazione del portiere della struttura che è intervenuto, urlando e chiamando le forze dell'ordine.



Tutto è andato in scena poco dopo le 3:30 del mattino del 22 dicembre. Nella hall dell'albergo ancora c'era qualche Miss, dopo la finale, in compagnia di alcuni ragazzi e del portiere. E' stato proprio lui a notare sei uomini incappucciati che stavano tentando di fare irruzione nell'hotel per saccheggiare il roller cash della struttura alberghiera.

La banda, dopo aver piegato la sbarra di accesso alla struttura, è stata però scoperta. Nella fuga uno dei banditi ha strattonato e spintonato il portiere per cercare di impedirgli di dare l'allarme, per poi mollare la presa e darsi alla fuga. I sei sono quindi saliti a bordo di un'auto e sono fuggiti a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, i militari della Stazione San Paolo e i colleghi della Compagnia Roma Eur che indagano.