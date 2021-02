Ladri in azione in pieno centro, le immagini del tentato furto da Hausmann sui social: caccia alla banda

Il colpo nel lussuoso negozio Hausmann Trident, rivenditore Rolex, in pieno centro, non è andato a buon fine per i ladri

Sono scesi dai loro scooter e, con in mano una mazzetta, hanno infranto la vetrina del lussuoso negozio Hausmann Trident, rivenditore Rolex, in via del Babuino a Roma. E' quanto successo ieri sera, intorno alle 18:30, davanti ad una serie di testimoni.

La vetrina del negozio di preziosi è stata presa a martellate, reggendo però l'urto. Secondo quanto ricostruito, il colpo è stato tentato da un gruppo di quattro persone, dei giovani a quanto si evince dalle telecamere di sorveglianza, tutti con il volto travisato da caschi e sciarpe, giunti davanti Hausmann con due scooter.

Il vetro antisfondamento del negozio, però, non ha ceduto e allora a quel punto sono scappati. Per il personale e i clienti che si trovavano all'interno del negozio, solo qualche attimo di paura. In diversi, però, hanno immortalato la scena e, da questa mattina, le immagini hanno fatto il giro dei social dopo essere state diffuse da Welcome To Favelas.

Sulle tracce dei ladri, forte una banda che saccheggia Rolex, la polizia. Secondo quanto si apprende, però, le telecamere di sorveglianza non avrebbero ripreso né le targhe degli scooter, né il volto dei quattro. Le indagini sono in corso.