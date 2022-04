La banda degli pneumatici, rubate le ruote di una Smart davanti la scuola

Veloci ed efficaci. Buongiorno amaro per il proprietario di una Smart al Parco delle Sabine a cui ignoti hanno fatto sparire gli quattro pneumatici. La banda del pit stop all'opera nella notte. Ad essere lasciata su un cric una citycar parcheggiata in sosta a pochi metri dall'ingresso di una scuola primaria, la Marco Simocelli.

I ladri sono entrati in azione in via Vittorio Mezzogiorno, nel quadrante nord della Capitale. Smontati gli quattro pneumatici la Smart è stata lasciata su una fiancata rialzata sul cric usato dai ladri meccanici, con le altre due ruote poggiate una su un mattone e l'altra su della gommapiuma. Vicino i bulloni smontati per far sparire il treno di gomme.

Depredata a due passi dall'ingresso della scuola Simoncelli, il furto non è passato inosservato ai tanti bambini che sono entrati nell'istituto scolastico, incuriositi dall'accaduto. Una scena purtroppo non insolita nel quartiere edificato attorno al centro commerciale Porta di Roma. "La scorsa settimana è toccato a me - racconta un genitore a RomaToday -. Mi hanno fatto sparire la marmitta di una Toyota Yaris".

Territorio del III municipio Montesacro, dove i predoni delle auto imperversano da tempo. Lo ricorderà bene un altro proprietario di una Smart che al mattino ritrovò la propria auto senza pneumatici, poggiata su un cric. Erano gli inizi di marzo e la banda era entrata in azione fra via Moncenisio e piazza Rocciamelone, a poche centinaia di metri da piazza Sempione. Stesso copione anche sul finire del mese di febbraio, con furti di pneumatici a Talenti ed al Nuovo Salario. Stanotte una nuova azione criminale, costata caro all'ennesimo automobilista vittima della banda degli pneumatici.