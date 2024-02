Tentano di rubare le ruote a una Smart, gli abitanti scendono e li bloccano

Colle degli Abeti è un quartiere ormai nel mirino dei ladri di auto, soprattutto di quelli che puntano a cannibalizzarle per rivenderne i pezzi al mercato nero. Lo testimonia quando accaduto anche domenica mattina, 11 febbraio, quando un gruppo di abitanti di un palazzo di via don Tonino Bello 95/99 è riuscito a sventare il furto del treno di gomme di una Smart, bloccando i ladri e assicurandoli alla polizia.

Furto di gomme a Colle degli Abeti

La storia, raccontata a RomaToday dal presidente del comitato di quartiere Catt Colle degli Abeti Fabio Piccinelli, è avvenuta intorno alle 11 di domenica. "Ad un certo punto, nella chat Whatsapp del condominio - ci dice - un ragazzo ha lanciato l'allarme per un tentato furto. Era in balcone e ha visto tre persone trafficare intorno a una Smart, di proprietà di una ragazza che vive lì, intente ad asportare tutte le gomme comprese di cerchioni".

Gli abitanti bloccano i ladri

A quel punto, chi prima e chi dopo, un nutrito gruppo di condòmini è sceso nel parcheggio antistante la palazzina, una delle prime costruite a Colle degli Abeti, riuscendo a raggiungere la banda: "Erano un uomo e due donne - prosegue Piccinelli - , lui si è rifugiato nell'auto con la quale erano venuti, una utilitaria, provando a scappare, ma lo abbiamo circondato, fatto scendere e fermato. Non c'è stata violenza, si è arreso immediatamente". Le due donne, invece, hanno pensato di essere sfuggite alla "caccia" rifudiandosi in una strada limitrofa, non frequentata e ancora chiusa poiché non completata. "Ma dai piani alti qualcuno le ha viste - spiega Fabio -, erano nascoste dietro alcuni arbusti, in attesa che le acque si calmassero".

La banda dello scasso

Nel frattempo, dopo una chiamata al 112, sono arrivate sul posto due pattuglie della Squadra Volanti della polizia di Stato. Gli agenti hanno preso in consegna l'uomo, apparentemente sulla trentina e dall'accento italiano e poi sono stati condotti sul luogo del nascondiglio delle due donne, anche loro fermate e identificate". All'interno della Citroen usata dalla banda per raggiungere via don Tonino Bello, gli agenti hanno rinvenuto vari attrezzi utili allo scasso, tra questi cacciavite, piedi di porco, tenaglie e uno strumento per sbullonare velocemente le ruote.

"Siamo bersagliati dai furti"

Non è la prima volta che si verificano episodi simili. Lo scorso maggio in due dinstinte vie di Colle degli Abeti, inclusa via don Tonino Bello, due autovetture sono state cannibalizzate. E si sono verificati anche altrettanti furti in appartamento. "Purtroppo la collocazione e le caratteristiche del quartiere si prestano a questo tipo di crimini - ammette Piccinelli - perché siamo isolati, non siamo una zona commerciale, c'è molto verde dove disperdersi dopo i furti e strade non completate. Addirittura spesso troviamo pezzi di auto e intere vetture rubate che vengono abbandonate qui nei paraggi. Anni fa insieme a un'altra proprietaria abbiamo sventato un furto di gomme, come in questo caso, a danno di una macchina del car sharing. Anche in quel caso l'allarme arrivò su WhatsApp, ci mettemmo all'inseguimento dei ladri in collegamento costante col 112, ma poi li perdemmo all'altezza di Ponte di Nona".