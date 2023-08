Smurata cassaforte nell'appartamento della principessa Odescalchi: colpo da due milioni di euro

Colpo grosso di una banda di ladri nell'appartamento romano della principessa Vittoria Odescalchi, in via Cavour. È di circa due milioni di euro il valore del bottino portato via dai ladri. Un colpo ben studiato con la banda che ha smurato la cassaforte, l'hanno aperta senza fare alcun rumore per poi portare via gioielli e preziosi.

A riportare la notizia è stato Il Messaggero. Il furto è stato messo a segno mercoledì pomeriggio, intorno alle sedici. I ladri, come confermato dalla questura a RomaToday, sono entrati forzando una portafinestra sul terrazzo. Da lì, senza farsi sentire, agevolati dall'assenza di un allarme, hanno prima rovistato tra mobili e armadi poi hanno trovato la cassaforte e l'hanno smurata.

All'interno gioielli preziosi e storici, tutti portati via. Secondo la polizia - a condurre le indagini sono gli agenti del commissariato Trevi e i colleghi della V sezione della squadra mobile - il colpo potrebbe quasi certamente essere stato studiato magari con l'ausilio di qualche "basista".