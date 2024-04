Colpo da 800mila euro, si ricercano proprietari di gioielli in oro e orologi rubati

Gioielli, oro, pietre preziose, orecchini, collane, bracciali e orologi. Un tesoro che i carabinieri hanno sequestrato ai ladri che lo scorso ottobre avevano commesso un colpo da 800 mila euro in una gioielleria di via Bocca di Leone, nel cuore della Capitale.

L'indagine dei carabinieri, durata circa 3 mesi, è partita dopo il furto da film commesso con un buco aperto nel muro, fatto vicino alla gioielleria saccheggiata. L'inchiesta coordinata dalla procura di Roma, a distanza di poco meno di sei mesi, ha portato all'arresto della banda - cinque uomini e tre donne - al termine dell'operazione "Bocca di Leone".

Durante le indagini è stato possibile ricostruire la monetizzazione della refurtiva conseguita attraverso dei ricettatori oppure con la stipula di polizze e consegna in pegno a società specializzate o Compro Oro. Di quel bottino i carabinieri hanno sequestrato diversi gioielli e preziosi per i cui non è stato ancora possibile rintracciare i proprietari.

Per questo, dietro autorizzazione della procura di Roma, i gioielli sono stati fotografati e catalogati nella pagina "oggetti rinvenuti", sul sito dell'Arma. Chi li dovesse riconoscere come propri potrà contattare i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina per dimostrare la titolarità e tornarne in possesso al numero 06 6959 4538.