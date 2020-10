Montesacro, chiude le gioielleria per pranzo: i ladri gliela saccheggiano. Colpo da 20mila euro

Colpo in pieno giorno a Roma, dove una banda di ladri ha saccheggiato una gioielleria in viale Jonio fuggendo con un bottino da 20mila euro in gioielli. Il fatto si è consumato intorno alle 13 di giovedì 29 ottobre.

Un lavoro, quello dei ladri, studiato a tavolino ed eseguito quando il titolare della gioielleria aveva chiuso il suo esercizio per la pausa pranzo.

I ladri, che secondo qualcuno sarebbero stati notati nel perlustrare la zona, hanno tagliato la serrande della gioielleria con un arnese, rubato i gioielli per poi fuggire a bordo di un'auto. Sul posto la polizia con gli agenti del commissariato Fidene e le Volanti. Indagini in corso.