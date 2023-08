Sfondano vetrina e saccheggiano gioielleria. I ladri scappano e abbandonano il bottino dopo inseguimento

Con da operai danno divelto parte della saracinesca di una gioielleria, poi sfondato una porta a vetri e una volta nel locale hanno rubato gioielli, argenteria e il fondo cassa poi scappare a bordo di un'auto. Il furto è andato in scena poco dopo le tre del mattino di mercoledì sedici agosto in viale dei Colli Portuensi. Sul posto, allertati dal titolare dell'esercizio, i poliziotti del reparto volanti.

Dopo un primo sopralluogo gli agenti si sono messi sulle tracce della banda, già in fuga dopo il furto, per poi intercettare l'auto in via Isacco Newton. La banda lì ha abbandonato la vettura con ancora all'interno gran parte della refurtiva, per poi scappare a piedi. I ladri si sentivano braccati. Sul caso indaga la polizia.