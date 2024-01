Talenti, colpo in gioielleria: i 'botti' di Capodanno camuffano i rumori

Hanno approfittato del rumore dei 'botti' di Capodanno per saccheggiare una gioielleria in via Ugo Ojetti 408. Così una banda di ladri ha agito poco dopo la mezzanotte del primo giorno dell'anno. Sul caso indaga la polizia di Stato.

Secondo quanto appreso, i ladri utilizzando una Mercedes rubata il 30 dicembre si sono fatti strada sfondano la vetrina del locale. L'auto ariete, di fatto, ha creato un varco per i malviventi che hanno preso collane, bracciali e orecchini esposti per poi fuggire. Ancora da quantificare il danno.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che si erano affacciati per vedere i fuochi d'artificio e hanno notato l'auto "parcheggiata" all'interno della gioielleria. Sul posto la polizia di Stato con la squadra della scientifica al lavoro per trovare eventuali tracce utili per risalire ai ladri. La caccia alla banda è aperta.