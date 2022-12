Furto in gioielleria: il titolare riconosce la ladra in giro per Roma

Ha saccheggiato una gioielleria rubando preziosi per 10mila euro. Poi, dopo un mese, è stata trovata dal proprietario del negozio che l'ha segnalata alla polizia locale, mentre lei era a passeggio nella zona del centro di Roma. È stata così individuata e denunciata una donna di 55 anni.



Gli agenti, durante i consueti controlli a contrasto dell'abusivismo commerciale nella zona del Tridente, sono stati avvicinati da un signore che ha indicato loro una donna, responsabile di un furto commesso ai suoi danni avvenuto circa un mese fa.

La pattuglia dell'unità SPE ha avviato sia le procedure per l’identificazione della cinquantacinquenne, senza documenti, sia i dovuti accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Al termine, grazie anche ad un riscontro fotografico ottenuto tramite l'analisi dei video del giorno del furto, la signora è stata deferita all'autorità giudiziaria. Posta sotto sequestro una borsa schermata, in possesso della donna, utilizzata molto probabilmente per superare gli allarmi ed i metal detector presenti all’interno delle attività commerciali in funzione antitaccheggio.