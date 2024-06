Roma, maxi furto in gioielleria: banda smura cassaforte e fugge via

Hanno abbattuto la serranda di una gioielleria utilizzando un mezzo pesante e hanno smurato la cassaforte, portandola via. Colpo grosso a Roma, in piazza Ilia Peikov in zona Capannelle.

Alle 3 del mattino di venerdì 21 giugno i ladri hanno così ripulito la AF Gioielli. I malviventi, tutti nascosti da passamontagna, sono entrati nell'attività commerciale al civico 14 concentrandosi sulla cassaforte. Ad agire sarebbero stati almeno in quattro. Al momento il bottino è da quantificare. Sul posto, per le indagini, sono arrivati i carabinieri stazione Appia e della compagnia Casilina.