Con l'auto ariete rapinano gioielleria e minacciano con una pistola un testimone

Hanno utilizzato un suv come ariete contro la serranda di una gioielleria in via della Cappelletta della Giustiniana. Hanno abbattuto l'ingresso e tentato il colpo, ma qualcosa è andato storto. È quanto successo intorno alle 3:30 di giovedì. Sul posto la polizia che sta lavorando per rintracciare la banda.

Una volta entrati, i ladri - almeno tre secondo i testimoni - si sono aggirati nel locale. Hanno avuto però giusto il tempo di rubare alcuni gioielli da una vetrinetta perché il nebbiogeno ha invaso l'intero locale. A quel punto, la banda è scappata non prima di minacciare con una pistola un residente, che si era affacciato sentiti i rumori.

A dare l'allarme, un dipendente di una panetteria lì vicino che da poco aveva aperto il suo laboratorio. Il titolare della gioielleria, poco dopo il furto si è recato sul posto e ha riscontrato che né cassaforte e né i preziosi di più valore erano stati rubati. Il suv usato come ariete, inoltre, era risultato rubato il giorno prima.