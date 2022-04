Banda usa auto come ariete per infrangere la vetrata della gioielleria

Banda della spaccata all'opera in una gioielleria ad Anzio. E' accaduto stanotte sul litorale nord laziale. Rubati oro, gioielli e denaro. Il colpo messo a segno alla gioielleria Liguori.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la banda è entrata in azione poco dopo le 2:00 della notte fra il 10 e l'11 aprile. In quattro, incappucciati e con i guanti, hanno utilizzato un'auto - una Audi station wagon - con la quale hanno poi infranto in retromarcia la vetrata dell'esercizio commerciale che si trova fra corso del Popolo e via Porto Innoncenziano, nel cuore del comune neroniano. "Spaccato" l'ingresso i ladri hanno rubato oro, gioielli e denaro per poi darsi alla fuga con un bottino ancora non quantificato.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia assieme agli investigatori della polizia scientifica. Trovata sul posto una targa - presumibilmente persa dalla vettura usata come ariete nel corso della spaccata - ed ascoltato il titolare della gioielleria, elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle immagini delle telecamere di sicurezza sia del locale svaligiato che degli altri esercizi commerciali vicino.