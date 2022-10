Gli rubano il furgone, li scopre e finisce investito

Un tentato furto sventato, finito in investimento. Ad avere la peggio il proprietario di un furgone che nella serata di ieri ha notato un gruppo di persone armeggiare nei pressi del proprio mezzo. Siamo in via dei Ruderi di Casal Calda, in zona Torre Maura e sono da poco passate le 20.

L'uomo scende di casa e immediatamente mette in fuga i malviventi.

Prova a fermarli. Gli stessi salgono sulla propria auto e a tutta velocità scappano via, travolgendo l'uomo. Scaraventato a terra per lui, per fortuna, solo una ferita al piede. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo investigativo che stanno cercando di risalire ai responsabili del tentato furto.