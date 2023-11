In fuga per 15 chilometri sull'auto a noleggio, avevano svaligiato un furgone di un'impresa edile

In fuga per 15 chilometri. Una corsa che non è bastata a una coppia di ladri, raggiunti e poi fermati dai carabinieri al termine di un lungo inseguimento. Il furto a Fonte Ostiense.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma ad arrestare due persone, di 22 e 29 anni, entrambe di origini bosniache e già note alle forze dell’ordine e domiciliate presso l’insediamento nomadi di via di Salone, per il reato di furto aggravato.

Nello specifico, i due sono stati notati dai militari mentre si allontanavano da un furgone di un’impresa edile parcheggiato in via Cesare Pavese. Alla vista dei militari i due indagati si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, risultata poi noleggiata, ma dopo un inseguimento sono riusciti a bloccarli in via Appia Nuova.

La perquisizione veicolare, ha permesso ai carabinieri di rinvenire sei cassette contenente attrezzi edili, nonché componenti idrauliche ed elettriche, di cui 3 risultate rubate dall’interno del furgone e restituite al titolare dell’impresa, che ha denunciato il furto.

Inoltre gli uomini dell'Arma hanno sequestrato anche l’attrezzatura utilizzata scassinare la serratura del portellone del veicolo. I due arrestati sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. Indagini in corso dei militari per risalire ai proprietari delle altre 3 cassette rinvenute.