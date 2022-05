Scaraventato a terra e derubato del furgone, era fermo al semaforo

Tirato fuori di forza dall'abitacolo e scaraventato in terra non ha potuto far altro che vedere il suo furgone allontanarsi con a bordo l'uomo che lo aveva appena derubato dell'autocarro. Vittima un 66enne, fermo al semaforo all'alba in attesa del verde. Rapinato del mezzo da lavoro ha poi chiamato la polizia.

La rapina si è consumata all'alba di lunedì 16 maggio all'altezza del semaforo che da via dei Gelsi immette su viale Palmiro Togliatti, a Centocelle. A bordo del suo furgone, sul quale aveva con sé prodotti per le pulizie dei condomini, il 66enne originario della provincia di Teramo, a Roma per lavoro, si è visto aprire lo sportello lato guida del suo Fiat Doblò. Preso alla sprovvista è stato tirato fuori di peso, sbattuto in terra e quindi derubato "da un uomo "di corporatura magra", come poi riferito poi dalla vittima in sede di denuncia.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Prenestino di polizia che indagano sull'accaduto. A parte lo spavento il 66enne abruzzese non ha riportato conseguenze fisiche.