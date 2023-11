I ladri distruggono il furgone, poi rubano olio e le licenze. Gara di solidarietà per aiutare una famiglia

Il tempo di parcheggiare il furgone di servizio in via Andrea Mantegna, a Fiumicino, entrare nel centro commerciale per comprare un forno e uscire. Poi l'amara sorpresa. Quel mezzo che la famiglia Giacobbe usa per lavorare era stato aperto, sfondato dai ladri. In pochi minuti i malviventi hanno infatti rotto un finestrino laterale, forzato la porta a scorrimento e hanno saccheggiato il furgone.

"Hanno rubato 400 euro, il guadagno di una giornata, un cellulare di servizio 40 latte di olio da 5 litri ciascuna che noi vendiamo a circa 60 euro, una latta da 3 litri e cinque da un litro", spiega la famiglia a RomaToday. Tutti prodotti di qualità che la famiglia Giacobbe produce nell'azienda agricola di Ribera, in provincia di Agrigento, insieme a diversi tipi di agrumi.

Frutta e olio che i Giacobbe poi vendono a Roma, grazie a una regolare licenza, anche quella rubata. Un danno ulteriore oltre alla beffa del furto e del furgone devastato. Immediata è scattata la denuncia ai carabinieri di Fiumicino che adesso indagano: "Hanno rubato tutto in un'ora, tra le 20 e le 21 di domenica. Giusto il tempo di fare un acquisto al centro commerciale".

La figlia dei due produttori agricoli siciliani, si è subito attivata e denunciato il furto anche sui social. Poi, sul Gofundme, ha lanciato una raccolta fondi: "Ho aperto questa raccolta fondi per aiutare i miei genitori. Viaggiano dalla Sicilia fino a Roma per vendere le loro arance e il loro olio. Chiedo gentilmente, a chiunque voglia, di donare qualcosa per poterli aiutare o aiutarli acquistando qualcosa sul loro sito. Fanno più lavori per andare avanti. Grazie a chiunque vorrà donare o acquistare qualcosa", l'appello consultabile anche qui. In poche ore più di 160 persone hanno donato, in un caso anche 150 euro e sono stati raccolti più di 1500 euro.