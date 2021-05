Marconi: corriere scende per fare una consegna e le rubano il furgone

Hanno atteso che scendesse dal furgone per fare una consegna e le hanno fatto 'sparire' il veicolo sotto il naso. Vittima un corriere, presa di mira da un ladro mentre stava consegnando della merce a Marconi.

Il furto con destrezza è avvenuto intorno alle 10:30 di mercoledì mattina dopo che la donna si era fermata per consegnare un pacco ad un esercizio commerciale di via Gregorio Ricci Curbastro. Lasciato in sosta il mezzo di lavoro la vittima non ha avuto nemmeno il tempo di rendersi conto dell'accaduto quando ha visto il suo furgone allontanarsi davanti i suoi occhi con a bordo un uomo.

Visibilmente scossa la donna ha provato a rincorrere il ladro a bordo del furgone chiedendo aiuto, ma non riuscendo nei propri intenti con il malvivente riuscito a dileguarsi in direzione circonvallazione Gianicolense.

Richiesto l'intervento della polizia sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Distretto Monteverde che, ascoltata la vittima, hanno cominciato una battuta alla ricerca del mezzo appena rubato.