Rubato il furgone dell'Acli Roma. A rischio 280mila pasti per i poveri della Capitale

Brutto risveglio per l'Acli di Roma. Nella notte tra l'8 e il 9 gennaio, infatti, ignoti hanno rubato il furgone refrigerato utilizzato per conservare e consegnare i prodotti alimentari destinati alle famiglie povere della Capitale.

Rubato furgone dell'Acli Roma

Il mezzo, che fino a ieri aveva percorso oltre 61mila chilometri a Roma per raggiungere i più fragili nelle periferie romane, era parcheggiato sotto la sede dell'Acli alla Garbatella, in via Prospero Alpino 20. A denunciarlo la presidente dell'associazione, Lidia Borzì: "Una ferita aperta per la città - spiega - perché questo mezzo rappresentava idealmente le nostre gambe per raggiungere chi è meno fortunato e non può permettersi nemmeno un pasto al giorno".

A rischio 280 mila pasti per i bisognosi

In totale, le oltre 43 organizzazioni ed enti benefici che collaborano con le Acli di Roma consegnano 280mila pasti: "Oggi tutto questo si è fermato - continua Borzì -. Il mezzo era stato modificato per renderlo refrigerato. Ha percorso oltre 61mila chilometri per raggiungere tutti i più fragili nelle periferie romane". Per Borzì "è stata rubata la speranza a tanta gente. Lo avevamo regolarmente assicurato, ma per acquistarne uno nuovo non basterà la somma dell'assicurazione visto che il precedente aveva i suoi anni di servizio".

L'appello per comprarne uno nuovo

"Abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri concittadini - conclude Borzì - di quelli che credono in profondo senso di comunità solidale e attenta a chi è meno fortunato. Sin da ora si può inviare il proprio contributo al conto corrente intestato alle ACLI di Roma aps all’IBAN:IT 59S030 69096 061 00000019199 con la causale un "Un Furgone per la speranza".