Colpo da 900mila euro, banda fa sparire fresa rimuovi asfalto ed un carrello

Hanno rubato una fresa rimuovi asfalto ed un carrello per trasportarla del valore di quasi 900mila euro. Il colpo grosso è stato messo a segno lo scorso lunedì in un agriturismo nella zona di via di Fioranello, nel Municipio Eur.

In particolare la banda ha agito una volta calato il buio, poco dopo le 19:00. Riusciti ad entrare nel terreno di un agriturismo i ladri hanno quindi rubato la macchina da lavoro, poi l'hanno caricata su un carrello che si trovava nella tenuta e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Esposizione di Polizia che indagano sull'accaduto.