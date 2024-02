Il maxi furto in casa di un filatelico a Roma: rubati francobolli per 70.000 euro

Furto da 95.000 euro nel cuore del quartiere Salario. Vittima un filatelico che nella serata di ieri, verso le 19, rientrando a casa si è accorto di quanto accaduto, trovando la finestra forzata, la casa a soqquadro e la cassaforte forzata.

Siamo in via Rocca Sinibalda e qui dei malviventi sono entrati, forzando la finestra, all'interno di un appartamento.

Una volta in casa, individuata la cassaforte, hanno usato la fiamma ossidrica per forzarla. All'interno il bottino, poi asportato: 70.000 euro in fracobolli più 25.000 euro in contanti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia scientifica insieme agli agenti del commissariato Vescovio.