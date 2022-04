Incappucciati e con un piede di porco per saccheggiare una farmacia

Hanno tentato un furto in farmacia, ma il colpo è fallito. Decisivo, l'intervento dei poliziotti dell'undicesimo distretto San Paolo, in via Laura Mantegazza, arrivati sul posto perché allertati da alcuni residenti che, alle due di notte, hanno visto due uomini incappucciati che stavano cercando di forzare la grata di una farmacia.

Uno dei due, un romeno di 34 anni, è stato bloccato dalla polizia dopo un breve inseguimento. Trovato con un cacciavite e un piede di porco, è stato denunciato per tentato furto aggravato e resistenza.