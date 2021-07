Rubano una Fiat Uno e la usano come ariete per sfondare la saracinesca della farmacia

Il tentato furto in via Dameta. Indagano i carabinieri

/ Via Dameta

Hanno rubato una vecchia Fiat Uno bianca. Obiettivo della banda usarla come auto-ariete per aprirsi un varco nella farmacia che avevano deciso di svaligiare. Un tentato furto che non ha dato i frutti sperati alla banda, scappata a mani vuote senza essere riuscita a rubare nulla. E' accaduto stanotte nella periferia nord est della Capitale.

Nel dettaglio la 'spaccata' è stata tentata alla farmacia Casale Caletto, nell'omonimo quartiere de La Rustica poco dopo le 4:00 della notte fra martedì e mercoledì. Arrivata al civico 75 di via Dameta a bordo di due auto, la banda ha provato ad sfondare la saracinesca con la Fiat Uno ma, pur danneggiando la serranda dell'esercizio commerciale non è riuscita nel proprio intento. Poi la fuga a mani vuote a bordo di una seconda vettura.

Richiesto l'intervento alle forze dell'ordine a Casale Caletto sono quindi arrivati i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e quelli del Nucleo Radiomobile che hanno trovato la serranda danneggiata con la vettura usata come ariete abbandonata sul posto, risultata rubata poche ore prima a Roma. l militari hanno quindi ascoltato la farmacista che al momento non avrebbe accertato ammanchi nell'esercizio commerciale preso di mira dalla banda della spaccata.