Casal Monastero, colpo in farmacia: ladri sradicano la serranda e scappano con la cassa

Hanno sradicato la serranda di una farmacia, agganciandola all'auto e poi sono fuggiti a tutta velocità con la cassa del negozio. È quanto successo alle 2:30 del mattino del 5 gennaio, in via Crescenzio Conte di Sabina 45, nella farmacia di Casal Monastero.

Una volta divelta la serranda, i malviventi sono entrati forzando la porta a vetri per poi fuggire con la cassa. A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia con il commissariato di San Basilio che indaga. Gli inquirenti sono sulle tracce dell'auto usata per il colpo, una Bravo. Hanno già in mano il numero di targa e il cerchio attorno ai ladri si sta stringendo.