Talenti, con auto ariete sfondano serranda e saccheggiano Euronics

Con un'auto ariete hanno sfondato la serrande di Euronics, saccheggiando il negozio, rubando tv e altri elettrodomestici. E' quanto successo nella serata del 15 marzo in via Ugo Ojetti, in zona Talenti. Sul posto i carabinieri che indagano.

Secondo quanto riscontrato la banda, composta da tre uomini, ha agito poco dopo le 20:30. I tre hanno usato una Fiat Punto, risultata rubata il 14 marzo, in via Palmiro Togliatti. I ladri, dopo il colpo, sono fuggiti. Al vaglio le telecamere di zona, mentre sul posto si sono recati anche gli investigatori della VII Sezione di via In Selci. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Talenti.