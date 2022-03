Il ladro in fuga con un escavatore

Quando ha visto il camion con sopra l'escavatore che stava noleggiando ad un cliente allontanarsi dal piazzale della sua azienda gli è corso dietro, ma il ladro ha aperto la portiera e l'ha scaraventato in terra guadagnandosi la fuga. Il colpo gobbo è però durato poco, con i carabinieri che hanno poi rintracciato sia il mezzo pesante che la macchina da lavoro a pochi chilometri di distanza da dove erano stati rubati.

Questo il prologo di una rapina impropria consumata la scorsa settimana da Rimac, azienda che si occupa di vendita e noleggio di assistenza e macchine operatrici. Un furto con destrezza quello messo a segno dal ladro che, dopo essersi appostato fuori dal piazzale della società in via lago dei Tartari, nella zona di bivio di Guidonia, ha atteso il momento propizio per entrare all'opera e rubare la macchina da lavoro.

Atteso che l'escavatore venisse caricato sul camion di un uomo che lo aveva appena noleggiato, chiavi nel quadro, nel momento in cui il cliente è andato a concludere le ultime pratiche è salito nella cabina di guida del mezzo pesante, ha ingranato la marcia e si è allontanato.

Un furto che non è passato inosservato con il titolare della società che ha provato a femarlo, ma è stato scaraventato in terra dopo che il ladro gli ha aperto la portiera lato guida contro.

Richiesto l'intervento al 112 il titolare dell'azienda, un 46enne italiano, ha quindi denunciato il furto ai carabinieri della tenenza di Guidonia. Da qui le indagini che nel volgere di poco tempo hanno portato i militari della caserma di largo Centroni nella vicina via dei Bagni Vecchi, fra Villalba di Guidonia e Tivoli Terme dove hanno poi ritrovato sia il camion che l'escavatore nei pressi di una baraccopoli.

Riconsegnati i due mezzi pesanti ai legittimi proprietari ,i carabinieri della compagnia di Tivoli sono ora a lavoro per dare un nome ed un volto al ladro, rimasto al momento ancora ignoto.