Energia gratis in casa, condomino si allaccia abusivamente al contatore

Energia elettrica gratis per il proprio appartamento alla Camilluccia. Ad essere denunciato dai carabinieri della stazione Roma Flaminia un 42enne romeno ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. Nel corso di alcuni controlli in via Mario Fani, i militari hanno scoperto che l’uomo aveva manomesso il contatore elettrico condominiale portando abusivamente la corrente al suo appartamento.

L’allaccio abusivo è stato messo in sicurezza e l’impianto è stato ripristinato da personale specializzato.