Piazza Ara Coeli, furto di energia in un palazzo del Centro Storico

Da Tor Bella Monaca al Centro Storico di Roma, cambia quartiere, cambiano le abitazioni ma non cambia il reato. Siamo in piazza dell'Ara Coeli, a due passi dal Vittoriano e dal Campidoglio, dove i carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno denunciato un 74enne romano per furto di energia elettrica. E' accaduto lunedì pomeriggio.

A seguito della segnalazione dell'amministratrice di un condominio in piazza Ara Coeli che aveva notato un allaccio abusivo al contatore elettrico condominiale, i militari dell'Arma sono intervenuti insieme a personale della società “Areti”, constatando che il 74enne lo aveva manomesso per rifornire di energia elettrica il proprio appartamento. L’uomo è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Furto di energia a Tor Bella Monaca

Dal Centro Storico alla periferia est erano stati sempre i carabinieri a denunciare lo scorso lunedì con la stessa ipotesi di reato quattro persone, fra le quali Gaetano Moccia, noto pregiudicato agli arresti domiciliari, che alimentavano i propri appartamenti di via Scozza e via Aspertini mediante un allaccio abusivo al contatore condominiale.