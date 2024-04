Luce "gratis" sul litorale, si allaccia al palo della rete pubblica e ruba 6mila euro di corrente

Ha rubato almeno seimila euro di corrente pubblica dal palo dell'illuminazione stradale, grazie a un allaccio abusivo. È quanto è riuscito a fare un cittadino del comune di Ardea, denunciato dai carabinieri. L'uomo è stato "pizzicato" durante una serie di controlli che i militari hanno effettuato insieme al personale di Enel.

Secondo quanto appreso, a finire nei guai è stato anche un 40enne, sottoposto agli arresti domiciliari, collegato abusivamente alla rete pubblica mediante un allaccio a un altro contatore, per un illecito utilizzo di oltre 6000 euro.

Un ristoratore della zona, invece, lavorava pur non avendo il contatore elettrico, ed è stato denunciato per un illecito consumo energetico accertato di oltre 17.000 euro. L'attività, poi controllata, è stata chiusa dai carabinieri anche e soprattutto per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate dal Nas nei locali della struttura, che hanno elevato sanzioni per oltre 4500 euro. Nel locale c'erano anche oltre venti chili di alimenti non tracciati.