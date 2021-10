Il bar del Trullo che ruba 16.000 euro di energia elettrica ad Acea

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli, grazie alla collaborazione del personale tecnico di una società erogatrice di energia elettrica, hanno arrestato un commerciante di 52 anni con l’accusa di furto aggravato.

I militari, unitamente al personale specializzato, hanno scoperto che l’uomo, titolare di un bar ubicato in zona Trullo, aveva manomesso il contatore del suo esercizio per ottenere un’alimentazione di energia elettrica superiore a quella effettivamente contabilizzata in favore del bar, arrecando un danno complessivo all’azienda erogatrice di circa 16.000 euro.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.