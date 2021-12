Non solo case popolari, gli allacci abusivi alla corrente anche in un bar di Torre Angela

Allacci abusivi alle case popolari di Tor Bella Monaca e non solo. Continuano i controlli dei carabinieri della stazione di via Parasacchi che hanno svolto una serie di verifiche mirate al contrasto di ogni forma di illegalità nel quartiere del VI municipio delle Torri. Verifiche che dopo viale Santa Rita da Cascia hanno riguardato anche le palazzine popolari di via dell'Archeologia ed anche un bar nella vicina Torre Angela che si alimentava di energia elettrica con un allaccio abusivo ad un contatore della rete pubblica.

L'attività, fortemente voluta dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolta dai militari dell'Arma assieme al personale Acea, Areti e dell'Ater, ha portato al controllo di 48 unità abitative ed alla denuncia di 13 persone deferite a piede libero, accusate, a vario titolo, di furto di energia elettrica. I carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli allacci abusivi accertati.

Con l’ausilio dei colleghi dei Nas di Roma, invece, i militari della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno proceduto al controllo di diverse attività commerciali della zona accertando che un bar in via del Torraccio di Torrenova, nella vicina Torre Angela, si forniva di energia elettrica mediante un allaccio abusivo alla rete pubblica. La titolare dell’attività, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata a piede libero per furto e sanzionata per gravi carenze igienico sanitarie riscontrate nel locale e per non aver predisposto la procedura di controllo Haccp.

A seguito delle gravi carenze riscontrate, i militari hanno poi trasmesso comunicazione all’Asl Roma 2, per la valutazione di un provvedimento di chiusura dell’esercizio pubblico.