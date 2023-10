I bar-tavola calda di Roma Nord che rubano energia dal contatore

Due bar-tavola calda che si fornivano di energia elettrica gratuitamente. Succede a Roma Nord, in zona Prima Porta, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato i due titolari per furto di energia elettrica, poiché i militari hanno scoperto che il contatore delle loro attività era allacciato abusivamente alla rete pubblica.

Le sanzioni sono arrivate nell'ambito dei controlli attuati dai militari della compagnia Roma Cassia, con la collaborazione dei militari del Nas di Roma e del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, che hanno svolto due servizi straordinari nei territori di Labaro e Prima Porta, volti alla tutela della salute dei consumatori e al contrasto dei reati predatori e al controllo del territorio.

In tale contesto anche i titolari di due frutterie e due mini market sono stati sanzionati amministrative per un importo di 4.000 euro, per la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e degli adempimenti delle procedure di autocontrollo "Haccp".

Il titolare di un bar-ristorante di Labaro, invece, è stato sanzionato per un importo pari a 3.000 euro, poiché i carabinieri hanno accertato la presenza di alimenti privi di tracciabilità. Quest’ultimo è stato denunciato anche per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e occupazione, in qualità di datore di lavoro, di un lavoratore straniero privo di regolare permesso di soggiorno nei cui confronti veniva subito emesso un decreto di espulsione dal territorio italiano.

Infine, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per invasione di terreni o edifici 7 cittadini romeni, tutti con precedenti e senza fissa dimora, che occupavano abusivamente un'area rurale di via Tiberina alimentando il degrado urbano della zona.