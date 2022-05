Acqua e luce gratis nel palazzo in procedura fallimentare

Acqua e corrente elettrica gratis. Succede nella periferia est della Capitale dove, nel corso di una serie di mirati accertamenti disposti dai carabinieri di Tivoli in una palazzina oggetto di procedura fallimentare in largo Scapoli, località Villaggio Prenestino, i militari della stazione di San Vittorino Romano, con l’assistenza di personale tecnico delle società Areti spa ed Acea acqua spa, hanno denunciato 16 persone per furto aggravato.

I carabinieri hanno accertato che le 16 persone segnalate all’autorità giudiziaria - 12 cittadini italiani e 4 stranieri – alloggiavano all’interno dello stabile fornendo i locali di energia elettrica e acqua mediante la manomissione della rete pubblica.

Gli allacci abusivi sono stati rimossi e l’immobile è stato rimesso in sicurezza. Ulteriori accertamenti sono in corso per quantificare il danno erariale.