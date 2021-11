Loro giocano a calcetto, i ladri svuotano gli spogliatoi: rubati portafogli e un'auto

Sono entrati negli spogliatoi rubando portafogli, cellulari e anche un'auto. Colpo grosso allo Sporting Club Ostiense dove, nella serata del 17 novembre, gli atleti amatoriali che stavano giocando una partita di calcetto tra amici, hanno dovuto fare i conti con una spiacevole sorpresa. Stando a quanto appreso da RomaToday, il furto si è consumato tra le 20:30 e le 21:30, l'orario della partita.

Alle 22, quindi, sul posto sono arrivati i carabinieri di San Sebastiano raccogliendo la denuncia di una delle vittime. A lui lo smacco più grande, oltre il portafoglio, chi ha colpito gli ha rubato anche le chiavi dell'auto, portandosi via la vettura con la quale era arrivato al circolo. Altri atleti, invece, hanno voluto denunciare nella mattinata di oggi il loro ammanco.

Fabio, titolare dello Sporting Club Ostiense, si è subito attivato per supportare le vittime del furto: "Li ho chiamati e mi sono scusato, per quanto possibile - racconta - Sono persone che vengono qui da anni, clienti fissi. Ci sentiamo tutti violentati nel privato. In passato ho provato a mettere anche una guardia giurata per aumentare la sicurezza nel circolo della via del Mare, ma poi ho dovuto toglierla. Di certo, però, sarebbe gradita una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sia fuori al nostro circolo, che dentro, ma anche nel quartiere stesso. Pensi che quando vengono da me in divisa gli offro il caffè, proprio perché così diamo un senso di sicurezza e di presenza in sede".

Ad indagare sul caso, i carabinieri che già ad inizio novembre avevano raccolto una serie di denunce su un altra serie di furti, in quella circostanza in un circolo sul Lungotevere Dante del 3 novembre scorso. Non è escluso che a colpire sia stata la stessa persona, o lo stesso gruppo, che ha approfittato della assenza di atleti e soci per fare razzie. Le indagini sono in corso.