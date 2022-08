Sfondano saracinesca del distributore con auto-ariete e scappano con la cassaforte

In fuga con la cassaforte dopo una spaccata. La banda è entrata all'opera stanotte in zona Tor Sapienza. Un'auto-ariete contro la saracinesca del chiosco bar del distributore di carburante. Poi il furto della cassetta dove era contenuto il denaro, con il bottino ancora in via di quantificazione.

La banda è entrata in azione intorno alle 2:00 della notte fra il 21 ed 22 agosto al distributore Ip che si trova al civico 400 della via Collatina, nel quadrante nord est della Capitale. Due le vetture usate dai malviventi, una delle quali usata poi come ariete per aprirsi un varco nella saracinesca. Rubata la cassaforte i malviventi si sono poi dileguati con entrambe le vettura sulle quali erano arrivati.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Santa Maria del Soccorso. Acquisite le immagini di videosorveglianza sia del distributore che della zona, sul caso indagano i militari dell'arma della compagnia Roma Montesacro. In via Collatina anche i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci, che hanno eseguito i primi rilievi scientifici a caccia di tracce utili a risalire alla banda.