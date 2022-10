“Fammi provare l’auto”, da acquirente a ladro armato di coltello: intervengono i carabinieri

Si è presentato al proprietario come possibile acquirente della sua auto, ma dopo il giro di prova si è rifiutato di riconsegnarla. Minacciandolo con un coltello.

E’ accaduto nella serata ieri, sabato 1 ottobre, a largo Sperlonga, nella zona nord di Roma. Le urla in strada hanno fatto scattare subito la chiamata al 112 facendo arrivare sul posto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale e della stazione di Tomba di Nerone. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia del proprietario della ventura “contesa”, il quale ha raccontato come l’uomo che gli aveva chiesto di poter provare la sua auto in vista di un futuro acquisto era arrivato a minacciarlo con un coltello rifiutandosi di restituirgliela.

I carabinieri lo hanno poi trovato in possesso di due coltelli a serramanico per i quali è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio, oltre a minaccia e appropriazione indebita.