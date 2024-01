Anziano derubato di smartphone e dentiera sulla lettiga del pronto soccorso

Era al pronto soccorso su una lettiga. Una attesa che si è poi trasformata in furto. Vittima un anziano di 74 anni derubato mentre si trovava in ospedale. A caccia di pazienti il ladro non si è fatto scrupoli e ha fatto sparire lo smartphone dell'uomo, e anche la sua dentiera.

I fatti sono accaduti la scorsa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito in Sassia, a due passi da San Pietro, a Borgo Pio. In attesa su una barella l'anziano si è addormentato. A puntarlo un cittadino somalo di 38 anni. Atteso il momento propizio il ladro ha derubato il paziente con destrezza. Una volta svegliatosi il 74enne si è reso conto di essere stato derubato e ha allertato il personale medico e l'agente in servizio di guardia al posto di polizia del nosocomio di lungotevere in Sassia.

Notato il cittadino somalo in atteggiamento sospetto lo stesso è stato controllato e trovato in possesso sia del telefono cellulare sia della dentiera. Restituito il maltolto al 74enne, il ladro è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.