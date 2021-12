Rubano per un anno la corrente elettrica dalla vicina: due arresti

Rubavano energia elettrica alla vicina di casa. A scoprirli i carabinieri di Porta Portese che hanno così arrestato un 47enne e un 56enne per furto aggravato. È quanto succedeva in una palazzina in zona Marconi.



I militari, con l'aiuto del personale specializzato della società di erogazione dell'energia elettrica, dopo una denuncia sporta da una 57enne romana che aveva notato delle anomalie sugli importi delle bollette del suo contratto di energia elettrica, hanno accertato che i due arrestati, vicini di casa, si erano allacciati abusivamente da circa un anno al contatore della donna, posizionato in un vano sottoscala dello stabile.