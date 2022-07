Tagliano serranda della gioielleria, poi distruggono i vetri delle auto in sosta

Sono riusciti a tagliare la serranda della gioielleria che volevano ripulire. A tradirli il trambusto notturno che ha allarmato gli abitanti della strada che li hanno messi in fuga richiedendo l'intervento al 112. A mani vuote i ladri hanno però riversato la loro ira nei confronti delle auto in sosta davanti al negozio preso di mira, danneggiandole. Poi sono riusciti a scappare.

L'intervento degli agenti di polizia intorno alle 3:30 della notte fra domenica e lunedì in una gioielleria che si trova al civico 304 di via di Conca d'Oro. Tagliata la saracinesca la banda non è però riuscita nel proprio intento ed è dovuta scappare prima di riuscire ad entrare nell'esercizio commerciale. Distrutti i finestrini di due auto che si trovavano parchggiate di fronte alla gioielleria sono riusciti a dileguarsi fra le strade del quartiere residenziale del III municipio Montesacro.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti dei commissariati Vescovio e Salaria di polizia che indagano sull'accaduto.