Entrano in un locale e rubano 600 euro di alcolici

Venerdì notte tre persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo radiomobile, in due momenti diversi durante i controlli del territorio contro i reati predatori.

Il primo caso è stato a via della Grotta di Gregna, a Colli Aniene, dove a seguito di una segnalazione al NUE 112, i militari sono arrivati trovando due persone all'interno di un locale, intente a rubare. Un cittadino egiziano di 23 anni e un libico di 34 avevano forzato una finestra e una volta dentro stavano asportando numerose bottiglie di alcolici. Il valore totale del bottino si aggirava sui 600 euro.

Il nucleo operativo di Monte Sacro, invece, è stato chiamato a intervenire in una casa di cura in via di Tor Cervara. Dentro il magazzino, i militari hanno pizzicato un cittadino nigeriano di 27 anni mentre rovistava a caccia di oggetti da rubare. Il ragazzo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato preso quasi subito. In tasca aveva una pinza.