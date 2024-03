Simula un pestaggio dopo aver rubato le dosi di cocaina agli spacciatori

Ha simulato un pestaggio per nascondere l'accaduto: il furto della cocaina a un gruppo di giovani spacciatori. La bugia non ha salvato però l'uomo, un 37enne romeno, poi arrestato dai carabinieri della compagnia di Monterotondo per spaccio con i militari che hanno ricostruito l'accaduto.

I fatti la scorsa notte a Fonte Nuova, provincia nord est della Capitale quando il 37enne ha contattato il 112 richiedendo l’intervento dei carabinieri, poiché vittima di un presunto tentativo di pestaggio da parte di alcuni ragazzi e che per sfuggire “agli assalitori” si era persino nascosto sotto un’auto.

I militari, appena giunti sul posto, hanno notato il 37enne gettare un pacchetto di sigarette, che è stato poi recuperato, al cui interno erano custodite ben 12 dosi di cocaina. Il 37enne è stato l’arrestato poiché gravemente indiziato di detenere sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di recuperare, presso il domicilio dell’uomo, anche materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo ha raccontato al giudice che, poco prima, aveva rubato la sostanza stupefacente da alcuni ragazzi, che avevano poi cercato di recuperarla. Il tribunale di Tivoli, il giorno seguente, ha così convalidato l’arresto ed ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, una volta al giorno.