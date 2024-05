Furto nella clinica Villa San Feliciano, ladri con la fiamma ossidrica rubano soldi e gioielli

Colpo grosso nella notte in una delle sedi della casa di cura Villa San Feliciano, a Val Cannuta. Una banda di ladri "armata" di fiamma ossidrica ha aperto la cassaforte della struttura di via Enrico de Ossò, rubando soldi e gioielli.

I ladri, almeno tre e tutti incappucciati, sono poi fuggiti. Non è escluso che ad attenderli, davanti alla struttura, ci fosse stato un complice pronto per la fuga. Sul posto, allertati, si sono recati gli agenti della polizia di Stato del reparto volanti, del commissariato Aurelio e la squadra della scientifica, per provare e rilevare eventuali tracce lasciate.

I poliziotti hanno acquisito anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza della clinica ma anche esterno al complesso e di alcune attività limitrofe che inquadrano la strada. Non sarebbero stati rubati macchinari clinici. Le indagini sono in corso.